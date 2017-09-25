На Тернопільщині затримали 13-річного хлопця, який намагався вкрасти частину атракціону в парку

На Тернопільщині у Кременеці затримали 13-річного хлопця, який намагався вкрасти частину атракціону у парку. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ввечері 23 вересня перехожий почув шум поблизу недіючого оглядового колеса в парку культури. Підійшовши ближче, чоловік помітив хлопця, який знімає з атракціону одну з секцій.

Відтак кременчанин викликав правоохоронців.

Поліцейські затримали підлітка, який намагався викотити 100-кілограмову «корзину», яку зняв з оглядового колеса. Однак конструкція застрягла в проході огорожі, якою оточений атракціон.

Школяр зізнався, що розбирати атракціон йому допомагав товариш, але він встиг втекти.

Ліквідація наслідків вандалізму буде ліквідовуватися коштом батьків хлопця.