На Тернопільщині при отриманні хабара в 1 тисячу доларів затримали начальника місцевого РАЦСу

На Тернопільщині при отриманні хабара в 1 тис. доларів затримали начальника місцевого РАЦСу.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, Держпосадовець разом зі своє невісткою, яка працює приватним підприємцем й надає юридичні послуги, вимагали від громадянина Нігерії неправомірну вигоду за видачу дубліката свідоцтва про народження його сина.

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Гроші іноземець передавав через посередницю-підприємця.

Коли жінка віддала кошти керівнику РАЦСу, їх затримали.

Відкрито кримінальне провадження за кримінальне провадження за ч.3 ст 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).