Відділення ФДМ на Тернопільщині виставляє на аукціон будівлю складу площею 1,2 тис. кв м

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Тернопільській області виставляє на аукціон будівлю складу площею площею 1,2 тис. кв м.

Як повідомили УНІАН в прес-службі регіонального відділення ФДМ в Тернопільській області, об’єкт розташований у с. Трибухівці Бучацького району на вул. Винниченка, 2а.

Одноповерховий склад введений в експлуатацію в 1983 році. Зовнішні стіни – цегляні, колони – збірні залізобетонні конструкції, перегородки – цегляні, балки перекриття – збірні залізобетонні, покриття – збірні залізобетонні плити, покрівля з руберойду. Висота складу – 4,8 м. Інженерні мережі відсутні.

Початкова ціна – 712,12 тис. грн.

Кінцевий термін прийняття заяв – 9 жовтня 2017 року. Аукціон в електронній формі відбудеться 13 жовтня 2017 року на Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа», торги триватимуть з 11.00 до 13.00.

Детальна інформація – в РВ по Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352) 25-04-87).