Правоохоронці Тернопільщини викрили підприємця, який привласнив 15,6 тисяч гривень бюджетних коштів, підробивши акти

Правоохоронці Тернопільщини викрили підприємця, який, підробивши акти, привласнив 15,6 тис. грн бюджетних коштів. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, приватний підприємець з Хмельниччини у вересні минулого року здійснював ремонті роботи дорожнього покриття в Шумську та в селі Рохманів. Як вдалося встановити під час досудового розслідування, внаслідок зайво врахованих робіт 55-річний бізнесмен завищив вартість виконаного на загальну суму 15,65 тис. грн.

Підроблені дорожником акти виконаних робіт були підписані представниками Шумської міської ради, котрі не мали на це ні повноважень, ні не володіли спеціальними знаннями.

Щодо них складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 164-2 та ч. 1 ст. 164-4 КУАП.

Щодо підприємця відкрито кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу: ч.1ст.191 (привласнення чужого майна) та ч.2 ст.358 (підроблення документів).