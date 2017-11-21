На Тернопільщині через пожежу вантажівки більш як на годину перекрили дорогу міжнародного значення (фото)

На Тернопільщині через пожежу вантажівки більш як на годину перекрили дорогу міжнародного значення. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент трапився сьогодні 21 листопада о 01.52 на автодорозі міжнародного значення М-12 між селами Ступки та Романівка Тернопільського району.

Загорівся вантажний автомобіль «Mercedes -Benz Actros». Внаслідок пожежі на даній ділянці дороги було повністю припинено рух транспортних засобів.

На момент прибуття рятувальників полум’ям був охоплений весь автомобіль. До ліквідації пожежі залучались чергові караули 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин Управління. Також на місці події працювали представники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС та співробітники поліції.

О 02:49 пожежу локалізовано, а о 03.59 – повністю ліквідовано.

Рух автотранспорту відновлено об 03.40. На той момент у тимчасовому заторі, перебувало близько 200 транспортних засобів.

Вогнем знищено вантажний автомобіль «Mercedes -Benz Actros» та вантаж, який він перевозив. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Розслідуванням обставин події займаються працівники правоохоронних органів.