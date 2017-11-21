У Тернополі посмертно орденом "За мужність" нагородили загиблого в АТО бійця (Фото)

У Тернополі вшанували пам’ять полеглого у зоні АТО військовослужбовця Тернопільської окремої артилерійської бригади, солдата Володимира Єгоренка. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, його посмертно нагородили орденом «За мужність ІІІ ступеня».

Державну нагороду вдові загиблого військовослужбовця Ользі Єгоренко вручив голова ТОДА Степан Барна.

Очільник Тернопільщини наголосив на важливості вчинку загиблого, який, ризикуючи власним життям, проявляючи мужність та героїзм у зоні АТО.

Єгоренко доставляв боєприпаси та інженерне майно для обладнання інженерних позицій. Під час виконання завдання потрапив під мінометний обстріл. Незважаючи на це, продовжував рух, діючи при цьому рішуче, проявляючи мужність та героїзм.

Після попадання міни в автомобіль героїчно загинув в результаті отриманих травм.

За словами дружини загиблого військовослужбовця Ольги, Володимир не говорив, що знаходиться на бойових позиціях, тому в сім’ї навіть не знали, що він служить в АТО.

«Був дуже скромний і завжди усім допомагав. Любив співати, танцювати. Усе життя працював водієм, любив свою справу, машина – справжнє його покликання», – згадала під час урочистостей дружина загиблого.

Присутні вшанували пам'ять загиблого солдата хвилиною мовчання. Біля пам’ятної стели відбувся молебень за душі тих, хто віддав своє життя під час антитерористичної операції.