Виробники підакцизних товарів Тернопільщини за 10 місяців сплатили 38,8 млн грн акцизного збору – в 1,5 рази більше від запланованого

Виробники підакцизних товарів Тернопільщини за 10 місяців 2017 порівняно з аналогічним періодом минулого року року збільшили сплату акцизних податків в 1,5 раза від запланованого. Як повідомили УНІАН у відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, до державного бюджету надійшло 38,8 млн грн акцизного податку при очікуваних 26,1 млн грн.

Порівняно з січнем-жовтнем минулого року надходження збільшились на 7,8 млн грн.

Зокрема, від виробництва горілчаної продукції надійшло 17,7 млн грн, від виробництва виноробної продукції – 20,6 млн грн, від виробництва пива – 0,1 млн грн, від переобладнання транспортних засобів – 0,2 млн грн, від пального – 0,2 млн грн.

До місцевих бюджетів з роздрібного продажу підакцизних товарів за січень-жовтень 2017 року надійшло 102,4 млн грн при очікуваних 94,7 млн грн. В тому числі за продаж алкогольних напоїв та пива – 38,6 млн грн, тютюнових виробів – 48,7 млн грн, нафтопродуктів – 15,1 млн грн.

Загалом до державного та місцевих бюджетів платники Тернопільщини сплатили 141,2 млн грн акцизного податку.