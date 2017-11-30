На Тернопільщині голови РДА пройшли одноденний інструкторсько-методичний військовий вишкіл (фото)

На Тернопільщині голови РДА пройшли одноденний інструкторсько-методичний військовий вишкіл. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, навчання відбулися на базі мобілізаційного розгортання Теребовлянського районного військового комісаріату.

Участь у них взяли голови районних державних адміністрацій, керівники районних військкоматів, а також заступники голови Тернопільської облдержадміністрації Олег Валов та Юрій Юрик.

Такі навчання проводяться в області регулярно. Також практикують навчання загонів територіальної оборони на чолі з головами районних адміністрацій, під час яких учасники вишколу удосконалюють свої вміння та навички у військовій справі, що необхідно в умовах війни на сході України.