Голова Тернопільської ОДА Степан Барна ініціює переведення неефективних спиртзаводів області на виробництво біоетанолу. Як повідомили УНІАН В прес-службі облдержадміністрації, про це він заявив сьогодні під час під час наради на Зарубинському спиртзаводі Збаразького району, яка відбулася за участі в. о. директора ДП «Укрспирт» Юрія Лучечка

Барна зазначив, що загалом на території області є 10 спиртзаводів, однак зараз працює 4.

«Спиртова галузь є дуже важливою, бо формує не тільки бюджет держави, а й бюджет області. Свого часу галузь давала приблизно 20% власних доходів Тернопільської області. І сьогодні кожен спиртзавод на Тернопільщині – це приблизно від 100 до 150 працівників з середньою заробітною платою більше 6 тис. грн. А це зрозуміло наповнення бюджету, сплата податку на доходи фізичних осіб, податок на землю тощо. Тому держава, в тому числі й обласна державна адміністрація, не можуть бути осторонь цих процесів, які відбуваються у спиртовій галузі», – підкреслив голова ТОДА.

Він також наголосив на необхідності залучення інвесторів для відродження галузі. Зокрема, як це зробили на Зарубинецькому заводі, в який інвестор вклав майже 6 млн. євро і на умовах державно-приватного партнерства запустив виробництво біоетанолу.

Читайте такожНа Тернопільщині чотири цукрозаводи вже виробили 48 тисяч тонн цукру

«Сьогодні на цьому підприємстві працює майже 140 людей. І це вже є надією на відновлення спиртової галузі області. Тому ми чітко стоїмо на позиції, що ті заводи, котрі готові і здатні випускати якісний, конкурентоздатний спирт, мають і надалі зберегти свою профорієнтацію на виробництво харчового спирту. Друга категорія заводів, котрі вже не можуть випускати якісного спирту, мають бути переорієнтовані на виробництво біоетанолу. І це питання потрібно врегулювати на рівні держави», – сказав Барна.

У свою чергу Лученко зазначив, що сьогодні спиртова галузь України налічує більше 80 виробничих майданчиків, при цьому 10 з них – на Тернопільщині.

На думку Лученка, саме спиртові підприємства західного регіону мають бути локомотивом розвитку галузі.

«Базові підприємства для виробництва харчового спирту в Україні уже сформовані для потреб внутрішнього ринку. Тому стоїть питання щодо переорієнтування і запуску роботи старих виробничих площадок. «Яскравим прикладом є Зарубинський спиртовий завод, де спрацювало державно-приватне партнерство. І сьогодні тут виробляють компонент моторного палива, іншими словами – біоетанол. Тому зараз завдання ДП «Укрспирт» – зберегти людський капітал та виробничі площадки, які мали би працювати на імпортозаміщення. І це є одним із наших пріоритетів. Тому сьогодні ми говоримо про те, що виробничі площадки за рахунок імпортозаміщення можуть бути переорієнтовані на великі заводи, де будуть виробляти біоетанол, а також спиртовмісні речовини для заміщення потреби в парфумерній та хімічній промисловостях», – зазначив Юрій Лучечко.

Також додав, що під час візиту на Тернопільщині знайшов однодумців в особах керівництва області та народних депутатів.

«Вони відстоюють роботу і спільно з нами відпрацьовують проекти законів, рішення, які дадуть можливість залучитися не тільки внутрішньою інвестицією, яку може дати держава, але й залучити приватний бізнес, який демонструє своїм прикладом те, що підприємства Тернопільської області заслужено зайняли місце в спиртовій галузі України», – підсумував Лучечко.