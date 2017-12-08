На Тернопільщині затримали жінку, яка пропонувала 2 тис. грн хабара поліцейському за звільнення її сина від відповідальності

На Тернопільщині затримали родичку підозрюваного у злочині, яка запропонувала 2 тис. грн неправомірної вигоди поліцейському.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, встановлено, що місцева жителька у приміщенні одного із відділів поліції передала керівнику відділення 2 тис. грн за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності. Поліцейський відмовився від незаконної пропозиції жінки.

Факт надання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці. Злочин викрито спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст.369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище).