На Тернопільщині учасник АТО та родина загиблого бійця отримали сертифікати на придбання житла.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України родина загиблого бійця з Тернополя отримала кошти у сумі 729 тис. грн на придбання житла, а учасникові АТО з Підволочиського району виділили 585 тис. грн.

«Те, що про українських військових дбають, ми хочемо продемонструвати не лише на прикладі перейменувань вулиць, найменувань навчальних закладів чи скверів, а й на прикладі конкретних справ, які робимо, щоб кожен солдат відчув піклування з боку держави. Для мене сьогодні чудова нагода подякувати вам за вашу жертовність, мужність та героїзм. Ці сертифікати – це скромний внесок та свідчення тому, що ми пам’ятаємо про наших Героїв», – сказав під час вручення сертифікатів голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що у 2016 році для покращення умов для родин загиблих та поранених військовослужбовців було придбано 9 квартир на загальну суму 5,7 млн грн. Цього року вже виділили кошти на придбання 12 квартир на загальну суму 8,6 млн грн.

«Крім цього, в області дбають про оздоровлення учасників антитерористичної операції з Тернопільщини в санаторних закладах, зокрема, в Більче-Золотому, Заліщиках та Микулинцях, де кожен атовець може пройти реабілітацію разом із сім’єю за рахунок коштів обласного бюджету», – додав голова ОДА.