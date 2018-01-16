На Тернопільщині депутати висловили недовіру голові сільради, яка наприкінці минулого року попалася з хабарем в 1 тисяч доларів

На Тернопільщині депутати висловили недовіру голові сільради, яка наприкінці минулого року попалася з хабарем в 1 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, у грудні 2017 року прокуратурою обалсті було внесено подання сесії одній із сільських рад Шумського району про проведення службового розслідування за фактом вчинення сільським головою кримінального корупційного правопорушення.

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Відтак на останній депутатами висловлено недовіру та припинено повноваження сільського голови. Як повідомляв УНІАН, прокуратурою Тернопільської області у грудні 2017 року було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди) голові сільської ради.

Сільський голова отримала від місцевого жителя 1 тис. доларів США за видачу рішення щодо виділення останньому земельної ділянки площею 1,8 га.