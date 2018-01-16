Представник тернопільського «Інваспорту» Тарас Радь здобув три «золоті» медалі на чемпіонаті України з лижних гонок та біатлону.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у змаганнях, які 5 днів тривали у селі Яворів, що на Львівщині, приймали спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору з десяти областей України.

Тернопіль на змаганнях представляв майстер спорту України міжнародного класу, студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету Тарас Радь.

Змагаючись серед чоловіків в категорії сидячи, клас LW 10-12, Тарас тричі посідав перші місця, стаючи переможцем у біатлоні (спринт) на дистанції 7,5 км, у лижних гонках (вільний стиль) 10 км та у лижних гонках спринт (класичний стиль) 1.2 км. Відтак він тричі здобув звання чемпіона України.

Зараз Радь готується до участі Кубку світу із зимових видів спорту, етапи яких відбудуться в НІмечиині та Фінляндії, а також до ХІІ Зимових Паралімпійських ігор, які у березні відбудуться в Кореї.

Тренує спортсмена заслужений працівник з фізичної культури і спорту та заслужений тренер України Віктор Федорчак.