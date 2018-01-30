Виявилося, що чоловіка вже неодноразово патрульні зупиняли за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

У Тернополі затримали водія BMW Х5, який систематично їздить у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, автомобіль BMW Х5, у якого був забруднений номерний знак і не проглядався на відстані 20 м, патрульні помітили на вул. 15 Квітня. Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування у водія було виявлено ознаки наркотичного сп’яніння.

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Виявилося, що чоловіка вже неодноразово патрульні зупиняли за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

На порушника винесли адмінпостанову за ч. 3 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП та склали адмінпротокол ч. 3 ст. 130 КУпАП (керування у стані наркотичного сп’яніння втретє протягом року).

За порушення за ч. 3 ст. 130 КУпАП чоловікові загрожує штраф у розмірі 40,8 тис. грн з позбавленням права керування на строк 10 років.