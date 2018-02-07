За сприяння центрів зайнятості області вдалося працевлаштувати 25 тис. 918 осіб.

У 2017 році кількість безробітних на Тернопільщині скоротилася на 14,6%.

Як повідомили УНІАН в обласному центрі зайнятості упродовж 2017 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу майже 47 тис. осіб, з них 29,5 тис. мали статус безробітного.

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За сприяння центрів зайнятості області вдалося працевлаштувати 25 тис. 918 осіб.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 33 безробітним відкрити власний бізнес. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 3121 особу, після завершення яких 828 працевлаштовано на постійні місця праці.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 9 безробітних.

У 2017 році роботодавці подали у місцеві центри зайнятості на 8,3% більше вакансій, ніж у 2016.

Найбільший попит на ринку праці в області мали менеджери, бухгалтери, медсестри, інженери, касири. Серед робітничих професій: продавці, водії, монтери колії, оператори котельні, охоронники, кухарі, офіціанти, працівники будівельних професій, електрогазозварники, електромонтери, швачки, трактористи.