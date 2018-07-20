Як не заснути за кермом під час довгої подорожі: топ-5 порад водіям (відео)

Літо в самому розпалі і сезон відпусток набирає обертів. Багато сімей їдуть у далеку дорогу на своїх автомобілях.

Довгі виснажливі поїздки нерідко викликають сонливість, але є кілька способів підбадьоритися.

Виїжджайте до світанку

Разом зі сходом сонця прокидається і людський організм, навіть якщо ви встаєте набагато пізніше.

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Робіть гімнастику

Кожні дві години намагайтеся зупинятися на 10-15 хвилин. Вийдіть з машини, порухайтеся, провітріть салон, відпочиньте - це додасть сил.

Запасіться лимоном і апельсином

Цитрусові аромати зарядять вас бадьорістю й підвищать гостроту нічного зору.

Їжа, що має тонізуючий ефект

Автолюбителям варто запастися в дорогу фруктами, горіхами та насінням. Така їжа дає прилив енергії, на деякий час активізує мозкову діяльність організму.

Сон - найкращі ліки

Найкращий і найдієвіший спосіб поспати 15-20 хвилин. Отриманого після цього заряду бадьорості вистачить, як мінімум, на 2-3 години кермування.