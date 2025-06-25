Французьку столицю Париж, раніше названу найкращим містом світу для поціновувачів культури і мистецтва цього року, також визнали найбільш доброзичливим щодо дітей містом Європи.
Згідно зі свіжим дослідженням Clean Cities Campaign, яке оцінило 36 міст континенту за трьома ключовими показниками – кількістю пішохідних доріжок для школярів, обмеженням швидкості руху автотранспорту і протяжністю безпечних велодоріжок, Париж набрав у сумі найвищий бал 79% зі 100%.
Друге місце в рейтингу дісталося нідерландській столиці Амстердаму з 63%, а третє – бельгійському місту Антверпену з 62%.
10 найбільш доброзичливих до дітей міст Європи
- Париж, Франція
- Амстердам, Нідерланди
- Антверпен, Бельгія
- Брюссель, Бельгія
- Ліон, Франція
- Гельсінкі, Фінляндія
- Барселона, Іспанія
- Брістоль, Велика Британія
- Осло, Норвегія
- Гент, Бельгія
Корисні поради мандрівника з дітьми
Як повідомляв УНІАН, раніше платформа для бронювання подорожей Skyscanner назвала 10 найкращих європейських міст для відпочинку з дітьми у 2025 році – кожне з них пропонує ідеальне поєднання веселощів, культури та пригод. Очолила топ грецька столиця Афіни.
Своєю чергою, досвідчені батьки-мандрівники поділилися секретами комфортного відпочинку з дітьми.
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