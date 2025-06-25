В основу рейтингу лягли показники безпеки на дорогах міст.

Французьку столицю Париж, раніше названу найкращим містом світу для поціновувачів культури і мистецтва цього року, також визнали найбільш доброзичливим щодо дітей містом Європи.

Згідно зі свіжим дослідженням Clean Cities Campaign, яке оцінило 36 міст континенту за трьома ключовими показниками – кількістю пішохідних доріжок для школярів, обмеженням швидкості руху автотранспорту і протяжністю безпечних велодоріжок, Париж набрав у сумі найвищий бал 79% зі 100%.

Друге місце в рейтингу дісталося нідерландській столиці Амстердаму з 63%, а третє – бельгійському місту Антверпену з 62%.

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10 найбільш доброзичливих до дітей міст Європи

Корисні поради мандрівника з дітьми

Як повідомляв УНІАН, раніше платформа для бронювання подорожей Skyscanner назвала 10 найкращих європейських міст для відпочинку з дітьми у 2025 році – кожне з них пропонує ідеальне поєднання веселощів, культури та пригод. Очолила топ грецька столиця Афіни.

Своєю чергою, досвідчені батьки-мандрівники поділилися секретами комфортного відпочинку з дітьми.

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