Париж – найкраще місто Європи для дітей / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Французьку столицю Париж, раніше названу найкращим містом світу для поціновувачів культури і мистецтва цього року, також визнали найбільш доброзичливим щодо дітей містом Європи.

Згідно зі свіжим дослідженням Clean Cities Campaign, яке оцінило 36 міст континенту за трьома ключовими показниками – кількістю пішохідних доріжок для школярів, обмеженням швидкості руху автотранспорту і протяжністю безпечних велодоріжок, Париж набрав у сумі найвищий бал 79% зі 100%.

Друге місце в рейтингу дісталося нідерландській столиці Амстердаму з 63%, а третє – бельгійському місту Антверпену з 62%.

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10 найбільш доброзичливих до дітей міст Європи

  1. Париж, Франція
  2. Амстердам, Нідерланди
  3. Антверпен, Бельгія
  4. Брюссель, Бельгія
  5. Ліон, Франція
  6. Гельсінкі, Фінляндія
  7. Барселона, Іспанія
  8. Брістоль, Велика Британія
  9. Осло, Норвегія
  10. Гент, Бельгія

Корисні поради мандрівника з дітьми

Як повідомляв УНІАН, раніше платформа для бронювання подорожей Skyscanner назвала 10 найкращих європейських міст для відпочинку з дітьми у 2025 році – кожне з них пропонує ідеальне поєднання веселощів, культури та пригод. Очолила топ грецька столиця Афіни.

Своєю чергою, досвідчені батьки-мандрівники поділилися секретами комфортного відпочинку з дітьми.

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