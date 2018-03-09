В одному з торгових центрів Дубаю можна прилягти поспати за $10 в годину
09:40, 09 березня 2018Новини туризму
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Один з найбільших дубайських молів запускає платні спальні капсули для відвідувачів.
Додатково доведеться купувати ще подушку \ m.gulfnews.com
У відвідувачів Dubai Mall скоро з'явиться можливість подрімати в перерві між відвідуванням магазинів.
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У торговому центрі запускаються спальні капсули, які можна буде орендувати за 40 дирхамів за годину ($10,9). Ще 10 дирхамів ($2,7) доведеться заплатити за подушку. Тригодинний сон обійдеться в 95 дирхамів ($25,8), передає m.gulfnews.com.
Капсули оснащені адаптерами і USB-портами для зарядки пристроїв.
Проте поки невідомо, де саме будуть розташовані капсули.
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