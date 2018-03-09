В одному з торгових центрів Дубаю можна прилягти поспати за $10 в годину

09:40, 09 березня 2018
Новини туризму
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m.gulfnews.com

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У торговому центрі запускаються спальні капсули, які можна буде орендувати за 40 дирхамів за годину ($10,9). Ще 10 дирхамів ($2,7) доведеться заплатити за подушку. Тригодинний сон обійдеться в 95 дирхамів ($25,8), передає m.gulfnews.com.

Капсули оснащені адаптерами і USB-портами для зарядки пристроїв.

Проте поки невідомо, де саме будуть розташовані капсули.

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Теги: #Дубай