Геологи впритул підібралися до "лавового озера" вулкану Кілауеа на Гаваях (відео)

Впродовж років настрій "горячої" гори постійну змінюється, а виверження раптово починаються і завершуються у різних місцях.

Американські геологи впритул підібралися до "лавового озера" вулкану Кілауеа, розташованого на острові Гаваї.

Читайте такожНа Філіппінах через виверження вулкана вже евакуювали 40 тисяч осіб (фоторепортаж)

На півночі вогняної гори зафіксували лавові бульбашки. Озеро з розпеченої лави утворилося всередині кратера просто на вершині гори, що стоїть посеред Тихого океану, йдеться в сюжеті ТСН.

Кілауеа вважають найактивнішим вулканом на планеті. Пихкає димом він і зараз. Не дарма ж в перекладі з мови місцевих аборигенів Кілауеа означає вогнедишний.

Впродовж років настрій "горячої" гори постійну змінюється, а виверження раптово починаються і завершуються у різних місцях.

Як повідомляв УНІАН, раніше уМексиці на вершині сплячого вулкана виявили стародавнє святилище.