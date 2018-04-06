Геологи впритул підібралися до "лавового озера" вулкану Кілауеа на Гаваях (відео)

12:41, 06 квітня 2018
Новини туризму
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На півночі вогняної гори зафіксували лавові бульбашки. Озеро з розпеченої лави утворилося всередині кратера просто на вершині гори, що стоїть посеред Тихого океану, йдеться в сюжеті ТСН.

Кілауеа вважають найактивнішим вулканом на планеті. Пихкає димом він і зараз. Не дарма ж в перекладі з мови місцевих аборигенів Кілауеа означає вогнедишний.

Впродовж років настрій "горячої" гори постійну змінюється, а виверження раптово починаються і завершуються у різних місцях.

Як повідомляв УНІАН, раніше уМексиці на вершині сплячого вулкана виявили стародавнє святилище.

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Теги: #США#вулкан#Гаваї#гора