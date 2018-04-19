МЗС роздав рекомендації туристам в Єгипті через антитерористичну операцію на Синаї

Громадянам не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл.

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям при подорожі в Єгипет зважати на проведення антитерористичної операції “Синай-2018” в цій країні.

Як йдеться в рекомендаціях департаменту консульської служби МЗС України, 15 квітня парламент Арабської Республіки Єгипет вкотре продовжив режим надзвичайного стану в країні на три місяці.

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«В умовах надзвичайного стану в Єгипті діють посилені заходи безпеки в аеропортах, готелях, місцях знаходження релігійних святинь і культових споруд, курортних зонах і прилеглих до них пляжних смугах. Тим громадянам, які перебувають в Єгипті, категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл», - йдеться в повідомленні.

У разі перебування в курортних місцях Єгипту українцям рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки.

"У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам необхідно повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора. З метою отримання інформації про події, які можуть вплинути на забезпечення безпеки в районі розташування, радимо стежити за новинами у місцевих ЗМІ", - додали в МЗС.

Разом з тим, рекомендується стежити за повідомленнями на інформаційних ресурсах МЗС України і посольства України в Єгипті (www.mfa.gov.ua, egypt.mfa.gov.ua), а також зареєструватися перед поїздкою в системі "Добровільної Реєстрації Українських Громадян" – ДРУГ (http://friend.mfa.gov.ua).

"Рекомендується бути особливо обачними під час святкування в Єгипті релігійних (у т.ч. християнських) свят та утримуватися в ці дні від відвідування релігійних святинь", - заявляють в МЗС.

У разі різкого загострення ситуації, необхідно неухильно виконувати законні вимоги правоохоронних органів та вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати у доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю, громадянам України рекомендується невідкладно звертатися до посольства України в Єгипті за номером телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у грудні 2017 року Єгипет розпочав видачу електронних віз для українців.