Усі муніципальні пляжі Києва готові до купання

На пляжах працює 150 рятувальників на 25 постах, усі рятувальники пройшли ретельний відбір і готові о будь-яких нестандартних ситуацій, стверджують у КП "Плесо".

Усі 13 муніципальних пляжів Києва готові до купання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив виконувач обов’язків генерального директора КП «Плесо» Олег Юсипенко.

Він нагадав, що 1 червня у столиці офіційно відкрився пляжно-оздоровчий сезон.

"На сьогоднішній день у нас функціонує 13 муніципальних пляжів. Вони всі працюють, вони всі готові для відвідування киян та гостей нашого міста", - сказав Юсипенко.

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Також він додав, що у місті працює 16 зон відпочинку біля води, але без купання.

На пляжах працює 150 рятувальників на 25 постах. Усі рятувальники пройшли ретельний відбір і готові о будь-яких нестандартних ситуацій.

"На кожен пляж ми отримали паспорт пляжу, який засвідчує його безпеку та комфорт. Також ви знаєте, що ще місяць тому ми були претендентами на отримання міжнародної відзнаки «Блакитний прапор». На сьогодні я можу сказати, що ми не претенденти, ми отримали 7 блакитних прапорів - це міжнародна відзнака", - додав Юсипенко.

Крім того, в.о. генерального директора КП «Плесо» розповів, що з метою покращення інфраструктури було зроблено перший крок та відновлено пляжі "Молодіжний" та "Венеція" у столичному Гідропарку.

"Через місяць ми будемо презентувати нашу водну стратегію до 2025 року, яка покаже наші поступові кроки для досягнення повністю усіх наших пляжів, зон відпочинку європейських стандартів", - сказав Юсипенко.

Також він зазначив, що з початку цього року повноцінно почала працювати лабораторія КП «Плесо».

"Ми повноцінно видаємо протоколи на дослідження води. Ми кожні три дні по наших пляжах відбираємо воду. У нас вже є історія води по всіх наших локаціях", - заявив Юсипенко.

Також він пояснив, чому зараз на пляжах майорять прапори жовтого кольору.

"Це світова практика. Тому що був дощ. І нас потрібно дві-три доби для того, щоб зробити повторні аналізи. Аналізи ми віддали деякі вчора, деякі сьогодні. Результат буде завтра по обіді. І тоді будемо змінювати колір прапорів", - додав посадовець.