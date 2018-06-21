Експерт розповів, які дві причини стримують прихід лоукостерів в Україну

Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян веде переговори ще як мінімум з трьома бюджетними перевізниками, і сподівається врегулювати один з проблемних моментів до 2019 року.

Незважаючи на помітне пожвавлення на українському ринку авіаперевезень останнім часом, залишаються дві причини, які ще стримують бюджетні авіакомпанії від приходу в Україну.

Про це йдеться в статті в журналі «Новое время».

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Як пояснює експерт з транспорту Сергій Хижняк, головною причиною залишаються невисокі доходи населення, яке не може собі дозволити авіаподорожі навіть за порівняно бюджетним тарифами.

Другий негативний фактор, стверджує Хижняк, це те, що на найприбутковіших напрямах кількість рейсів та перевізників жорстко визначається двосторонніми урядовими угодами. А для бюджетних авіакомпаній дуже важлива гнучкість: вони відкривають рейси на тих напрямках, де є пасажиропотік, і швидко закривають їх, якщо початкові розрахунки не виправдовуються. «Тобто вирішує економіка маршруту, а не те, куди можна літати», - пояснює експерт.

Як зазначається у статті, проблему міг би вирішити договір між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір, який знімає необхідність укладення двосторонніх угод між країнами в сфері пасажирських перевезень. Угоду було парафовано ще в 2013 році, але остаточно її досі не підписали. Виною тому - територіальна суперечка між Великобританією, що покидає ЄС, та Іспанією через статус аеропорту на Гібралтарі, й постраждала від цього не тільки Україна.

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У свою чергу міністр інфраструктури України Володимир Омелян сподівається врегулювати все вже в 2019 році. А поки міністр веде переговори ще як мінімум з трьома бюджетними перевізниками. Топ-чиновник не називає компанії, але раніше він говорив, що очікує побачити у країні німецьку Eurowings (входить у групу Lusthansa) і EasyJet.

За прогнозами Омеляна, активний прихід нових бюджетних авіаліній дозволить підштовхнути розвиток в'їзного туризму в Україні, й до 2030 року збільшити кількість пасажирів з нинішніх 16,5 млн до 71 млн осіб на рік. «Це створить 800 тис. нових робочих місць і додасть до українського ВВП до 65 млрд грн», - прогнозує міністр інфраструктури.

Читайте повну версію статті «Встать на крило» про ринок бюджетних авіаперевезень в Україні в свіжому випуску тижневика "Новое время" (21 червня 2018 №23).