Від усіх аеропортів світу, що випускають рейси до США, вимагають посилити правила провезення ручної поклажі

Нововведення торкнеться перевезення в салоні літака порошкоподібних речовин в ємностях, обсяг яких перевищує 350 мл.

Адміністрація транспортної безпеки (TSA) вимагає від служб безпеки іноземних аеропортів з 30 червня 2018 року ввести додаткові заходи безпеки при перевірці ручної поклажі пасажирів, що вилітають в США.

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Як повідомляє avianews.com, нововведення торкнеться перевезення в салоні літака порошкоподібних речовин в ємностях, обсяг яких перевищує 350 мл, наприклад, дитячих присипок, спортивного харчування, косметичної пудри, спецій.

Такі ємності необхідно буде викладати з ручної поклажі для додаткового окремого сканування в інтроскопах. У випадку, якщо співробітники служби авіаційної безпеки не зможуть ідентифікувати порошкоподібну речовину, її заборонять проносити на борт літака.

Подібні правила в аеропортах США почали вводити з липня 2017 року після того, як поліція Австралії повідомила про запобігання теракту з участю літака Etihad Airways, на борту якого учасники змови планували активувати саморобний вибуховий пристрій.

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Його передбачалося здати в багаж, проте, за даними поліції Австралії, пристрій не пройшов через процес реєстрації на стійках в аеропорту.

У квітні 2018 року TSA заявила про завершення введення нових процедур огляду у всіх аеропортах США.

Зазначимо, буквально минулого тижня в США розгорівся скандал після того, як в Сан-Франциско пасажирка безперешкодно пронесла пістолет на борт літака.