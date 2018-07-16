ОАЕ для залучення туристів скасували "дитячі" візові збори

ОАЕ на два місяці скасували візові збори для туристів у віці до 18 років.

Туристи у віці до 18 років, які подорожують в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), звільнені від візових зборів на період з 15 липня до 15 вересня.

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Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів ОАЕ з метою підтримки туристичного потоку в спекотний літній період, передають Російські Емірати.

Раніше ОАЕ дозволили транзитним пасажирам безкоштовно перебувати на території країни протягом 48 годин, а тим, хто хоче затриматися на 96 годин, потрібно доплатити 50 дирхамів ($13). Для транзитних туристів в аеропортах також були відкриті експрес-пункти прикордонного контролю.

У першому кварталі цього року міжнародні аеропорти ОАЕ обслужили 32,8 млн пасажирів. Обсяг сектору гостинності країни на сьогодні оцінюється в 150 млрд дирхамів ($41 млрд). Туристичні компанії ОАЕ сприйняли ініціативи уряду з ентузіазмом.

Однак ця ініціатива не стосується українських туристів, оскільки з 31 грудня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ОАЕ. Громадяни України з біометричними паспортами можуть подорожувати в ОАЕ без віз терміном до 30 днів.