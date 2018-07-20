У США затонув автомобіль-амфібія з 30 туристами, є загиблі (відео)
10:38, 20 липня 2018Новини туризму
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Загинули щонайменше 11 пасажирів, ще сім осіб, серед яких і діти, потрапили до лікарні.
Автомобіль-амфібія з трьома десятками туристів затонув у США, є загиблі
У США затонув автомобіль-амфібія з 30 туристами, є загиблі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Загинули щонайменше 11 пасажирів, ще сім осіб, серед яких і діти, потрапили до лікарні.
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Доля деяких туристів поки невідома - на місці трагедії не припиняють працювати рятувальники. За попередніми даними, затонув човен з-за негоди.
Раніше повідомлялося, що сінгапурський 190-метровий готель, покритий ліанами, назвали кращим хмарочосом світу.
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