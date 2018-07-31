Українці відтепер повинні здавати біометричні дані для візи в Канаду

Біометричні дані вимагатимуть у заявників на туристичні візи, дозволи на роботу, навчання і постійне проживання, або для отримання статусу біженця в Канаді.

Канада з 31 липня почала збирати біометричні дані у всіх прохачів віз із низки європейських країн, в тому числі громадян України.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства імміграції Канади, передає ЄвроПравда. "Починаючи з 31 липня 2018 року, вам, можливо, доведеться надати відбитки пальців та фото (біометричні дані), коли ви подаєте заявку на візу для відвідування, якщо ви їдете з Європи, Близького Сходу чи Африки", - йдеться у повідомленні.

На сайті подається перелік країн, громадянам яких з сьогоднішнього дня необхідно буде здавати біометрику.

Біометричні дані відтепер вимагатимуть у заявників на туристичні візи, дозволи на роботу, навчання і постійне проживання, або для отримання статусу біженця в Канаді. Біометрику не здають діти до 14 років та дорослі у віці понад 79 років.

При цьому біометрика збиратиметься лише раз на 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.

Вартість візи для однієї особи становить 85 канадських доларів ($65). Для родин, які подаються на візу одночасно, вартість візи не буде перевищувати 170 канадських доларів ($130).

"Збір біометричних даних дозволяє уряду Канади ефективно керувати ідентифікацією, полегшити обробку заяв і спростити в'їзд для мандрівників, які мають законну особу. Це допомагає запобігти, виявити та припинити в’їзд тих, хто створює ризик для здоров'я та безпеки канадців", - пояснили у міністерстві.

З 31 грудня 2018 року біометричні дані також будуть здавати громадяни країн Азії, Океанії, Північної та Південної Америки.