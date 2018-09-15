На Закарпатті двоє туристів зірвалися на позашляховику в ущелину і загинули (фото)

Загиблі - 48-річний киянин та його 27-річний син, які приїхали на автомобілі Dodge RAM у Карпати покататися по Свидовецькому масиві.

У Рахівському районі Закарпаття двоє туристів зірвалися на позашляховику в ущелину, обоє загинули на місці.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що в суботу, 15 вересня, вранці поблизу гори Близниця, що в Рахівському районі, один із туристів, який проходив відомим маршрутом «Вершинами Свидовця», побачив в ущелині розбитий позашляховик.

Читайте такожУкраїнські туристи знову застрягли в аеропорту Анталії – на цей раз через зламаний літак

«Рятівники, які виїхали на місце, виявили в автомобілі тіла двох чоловіків. Як з’ясувалося, 48-річний киянин та його 27-річний син приїхали на автомобілі Dodge RAM у Карпати покататися по Свидовецькому масиві, однак під час поїздки поблизу Близниці зірвалися в глибоку ущелину», - наголосив Москаль.

За його словами, на жаль, обидва загинули на місці.