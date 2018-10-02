Новітні спецефекти випробували на відвідувачах скляного мосту у Китаї (відео)

Скляний майданчик, яким дозволяють гуляти туристам простягається аж на 26 м над прірвою.

Прогулянка над прірвою - новітні спецефекти випробували на відвідувачах китайського скляного мосту. Споруду звели на південному заході країни ще три роки тому на скелі, на відстані семи сотень метрів від землі. Скляний майданчик, яким дозволяють гуляти туристам простягається аж на 26 м над прірвою, передає ТСН. Аби не втрачати відвідувачів, адміністрація вдалася до новітніх технологій.

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