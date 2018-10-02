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Новітні спецефекти випробували на відвідувачах скляного мосту у Китаї (відео)

15:10, 02 жовтня 2018
Новини туризму
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Скляний міст у Китаї \ EAST TAIHANG DISTRICT/WECHAT

Споруду звели на південному заході країни ще три роки тому на скелі, на відстані семи сотень метрів від землі. Скляний майданчик, яким дозволяють гуляти туристам простягається аж на 26 м над прірвою, передає ТСН.

Аби не втрачати відвідувачів, адміністрація вдалася до новітніх технологій.

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Теги: #Китай#міст#туристи