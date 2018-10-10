В УЗ розробляють систему, яка допоможе пасажирам придбати дефіцитний квиток на поїзд

Компанія розробляє систему, за допомогою якої пасажири зможуть отримувати повідомлення про появу квитків на поїзди, де раніше не було вільних місць.

В "Укрзалізниці" розробляють систему, яка допоможе пасажирам придбати квиток на поїзд. Суть у тому, що клієнт може зареєструватися в waiting list, вибрати поїзд, на який квитки вже розкуплені або заброньовані. Якщо в продажу з'явиться вільний квиток, пасажиру в цій системі прийде відповідне повідомлення.

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При цьому користувачі waiting list отримають першочергове право придбання дефіцитного квитка. Про це розповів журналістам начальник департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення "Укрзалізниці" Олександр Красноштан, передає delo.ua.

"Ми розробляємо систему waiting list (список очікування — ред.). Пасажир зможе зареєструватися та вибрати один або кілька поїздів, які йому підходять і на які немає квитків. І тоді, коли з'явиться вільний квиток (хтось передумав їхати та здав свій квиток), то він не потрапить в загальну систему продажу, а спочатку проходить через "решето" waiting list. Якщо квиток "не знайшов свого покупця в waiting list, тоді він піде в загальний продаж", — повідомив Красноштан.

На уточнююче запитання, коли буде введена така система, він зазначив, що поки про терміни сказати складно.

Красноштан уточнив, що така система остаточно закриє питання з перекупниками, хоча за цей рік було зафіксовано тільки один такий випадок.

"Дуже багато говорять, що квитки купують перекупники. Я завжди прошу, щоб мені принесли квиток, придбаний через перекупника. Тоді я зможу подивитися, яку він використовує схему і чи є причетність співробітників "Укрзалізниці" до перекупку квитків. Поки був тільки один випадок, коли мені принесли куплений у перекупника квиток. Природно, що покупцю була відшкодована сума квитка", — зазначив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування УЗ.

Красноштан повідомив, що відомство провело розслідування в даному випадку.

"Ми повністю розслідували цей інцидент. Перекупник сидів в інтернет-кафе і просто клацав систему букінг УЗ. Це був зданий квиток, і перекупник його "спіймав". Це вся технологія", — заявив Красноштан.

Він також розповів, що на сьогодні проблеми з купівлею квитків онлайн виникають через величезну кількість чат-ботів.

"Нині діє більш проблемна для нас програма — чат-боти. Такі боти "садять" нашу систему. Онлайн-система продажу квитків досить малопотужна, чат-боти постійно роблять запит про наявність квитків. І виходить так, що система активно шукає квитки, йдуть масові запити (особливо в пікові періоди перевезень) і система просто не витримує. Ще влітку букінг УЗ кілька разів "лягав" — це якраз результат масової роботи чат-ботів", — резюмував Красноштан.

Нагадаємо, в ЗМІ ще в 2016 році повідомляли, що веб-розробник з Києва створив Telegram-бота, який швидко знайде відповідний рейс — користувачу достатньо лише ввести напрямок, дату і час. Розробники запевняли, що бот навчиться виконувати моніторинг квитків: якщо в даний момент немає в наявності бажаного квитка, то користувач може попросити бота регулярно перевіряти цю інформацію. І як тільки з'явиться квиток — користувач отримає повідомлення.

У квітні 2013 року УЗ почала оформлення квитків на залізничний транспорт звнесенням до нього прізвища та імені пасажира зі слів покупця.