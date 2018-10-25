Мандрівник Комаров назвав найбільш корумповану країну, де є навіть вартість вбивства

За словами Комарова, чим більше він подорожує, тим з більшою впевненістю розуміє, що в Україні не все так погано.

Ведучий програми про подорожі «Світ Навиворіт» Дмитро Комаров назвав найбільш корумповану країну.

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Як розповів журналіст в інтерв'ю журналу «Новое время страны», такою країною, за його оцінкою, є Камбоджа.

«...Там навіть є вартість вбивства. Якщо ти збив людину, то віддаєш $ 10 тис., і тебе відпускають», – стверджує він.

За словами Комарова, чим більше він подорожує, тим з більшою впевненістю розуміє, що в Україні не все так погано. «Ні, я Україну ні на що не проміняю, особливо якщо говорити про ті країни, у які ми їздимо, ніколи в житті, ви що! Там, по-перше, інша культура, інший світ, інша планета, там стільки проблем, що, голки-палки, насправді не так-то у нас все погано», – зазначив мандрівник.

Повний варіант інтерв'ю читайте у свіжому (№39) випуску журналу "Новое время страны".