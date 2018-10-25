Ведучий програми "Світ Навиворіт" назвав країну, в яку він хотів би повернутися

Дмитро Комаров також назвав країну, в яку просто немає бажання повертатися.

Ведучий популярної програми «Світ Навиворіт» Дмитро Комаров назвав країну, в яку він хотів би повернутися, а також "одноразову" країну для подорожей.

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Як розповів журналіст в інтерв'ю журналу «Новое время страны», дуже часто після повернення йому не хочеться їхати в країну, яку він знімав. «Потім проходить час і емоції згладжуються. Наприклад, Японія. Зараз хочу повернутися, хоча, коли я приїхав після зйомок, здавалося, що не захочу більше туди ніколи. Я був там як журналіст, а не як турист. А журналісту там важче, все-таки відрізняється менталітет, і організаційно це не просто. Але зараз я кажу, що люблю її і повернувся б із задоволенням», – підкреслив Комаров.

При цьому він зазначив, що для нього є й одноразові країни. «Ефіопія, наприклад. Це фантастика, долина річки Омо, племена з тарілками в губі, але другий раз я не приїду», – сказав журналіст.

Повний варіант інтерв'ю читайте у свіжому (№39) випуск журналу "Новий час країни".