Wizz Air анонсував запуск польотів з двох міст України в польський Краків

Квитки на цей маршрут вже можна забронювати або купити.

Угорський лоукост Wizz Air запускає прямий рейс з Києва і Харкова в Краків (Польща).

Про це повідомляється на сайті бюджетного перевізника, пише Страна.uа.

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Перший переліт зі столиці вже заплановано на 5 квітня 2019 року. Квитки на цей маршрут вже можна забронювати або купити. Літати з Києва можна буде чотири рази в тиждень: в понеділок, середу, п'ятницю та неділю. Квитки обійдуться як мінімум в 609 гривень в одну сторону.

Перельоти з Харкова у Краків розпочнeться 16 вересня 2019 року, рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень — по понеділках і п'ятницях. Ціна за квиток складе від 459 гривень в один кінець.

Але на даний момент на сайті авіакомпанії можна придбати квитки тільки на перельоти до кінця жовтня 2019 року, так як цей період вважається завершенням літнього сезону.

Раніше повідомлялося, що Wizz Air запускає прямий рейс до Відня з аеропорту "Київ".