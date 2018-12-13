У Львові відкрили Фабрику Святого Миколая (фото)

Помічники Святого Миколая готують подарунки для дітей.

У четвер, 13 грудня, у львівському Палаці мистецтв вже у 18-й раз запрацювала Фабрика Святого Миколая.

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Вже вісімнадцятий рік поспіль в рамках проведення благочинної акції "Миколай про тебе не забуде" стартувала акція "Фабрики святого Миколая". Цього року близько 500 волонтерів завітають до понад 2,5 тис. дітлахів з 1,3 тис. малозабезпечених чи багатодітних сімей, а також сімей учасників Антитерористичної операції.

На відкритті Фабрики виступила чоловіча хорова капела «Дударик», виконавши уривок з мюзикла-казки «Пригоди святого Миколая».

Як повідомляв УНІАН, у центрі Львова минулого тижня відкрився великий різдвяний ярмарок, який працюватиме до 20 січня 2019 року.

Головна ж принада Львова на Різдво – 20-метрова ялинка - урочисто засяє на площі перед Львівською Оперою 18 грудня. Цього року її подарували львів'янам мешканці Яворівського району Львівщини.

Львівський різдвяний ярмарок проходить щороку з середини грудня до середини січня на проспекті Свободи та на площі Ринок. Вперше ярмарок відбувся у 2009 році, й став першим Різдвяним ярмарком західноєвропейського зразка в Україні.

Організатором є компанія «Львівські ярмарки». Серед товарів представлено: новорічні сувеніри, традиційні вироби з кераміки, лляні речі, авторські роботи художників. Окрім того, кожен охочий може скуштувати різних смаколиків, пампушків, меду, глінтвейну, вареників та гарячого шоколаду.

До речі, на зимові свята до Львова вже запустили кілька додаткових поїздів.