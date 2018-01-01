У червні зі Львова до Грузії відкриють прямі авіарейси

З 8 червня зі Львова почнуть виконуватися прямі рейси в Батумі в Грузію. Авіакомпанія Yanair вже відкрила продаж квитків на ці рейси.

Читайте такожАвіакомпанія YanAir в 2018 році запустить рейси зі Львова до БатуміПро це повідомляє avianews.com, де уточнили, що про продаж квитків свідчать дані системи бронювання авіаперевізника.

Спочатку польоти до Грузії будуть виконуватися один раз на тиждень по п'ятницях. І з 19 червня буде доданий ще один рейс по вівторках.

Виліт з Батумі до Львова планується в 13:15, виліт зі Львова в Батумі - на 16:00.

У системі бронювання продаж квитків на рейси відкрито до кінця вересня. За квиток економ-класу доведеться заплатити 6154 грн ($219) в обидві сторони. У вартість входить перевезення 23 кг багажу та харчування.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв про переговори з трьома компаніями-лоукостерами. Один з яких - Sky Up - з'явиться на українському ринку.