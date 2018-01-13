У 2017 році туристи залишили у Львові понад 600 мільйонів євро (інфографіка)

У 2017 році Львів відвідали 2,6 млн туристів, які витратили під час перебування у місті 615 млн євро. Такі цифри наводить управління туризму Львівської міської ради.

Найчастіше до Львова приїжджають українці, поляки та білоруси. До десятки країн, чиї мешканці полюбляють подорожувати до Львова, входять такою Туреччина, Німеччина, США, Литва, Великобританія, Чехія та Канада, пише ZAXID.NET.

«Для аналізу ринку в'їзних туристів ми користуємося трьома джерелами збору інформації: опитування гостей міста методом face to face, статистика відвідувачів центрів туристичної інформації та дані Львівського туристичного барометра, якому надають інформацію заклади розміщення», - розповіла начальниця управління туризму ЛМР Галина Малець.

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В середньому один турист витрачає близько 75 євро на день, а середня тривалість перебування – 4,4 дні. Лише чверть туристів мандрують самостійно – решта надають перевагу подорожам з друзями, родиною або у складі туристичних груп.

Найпопулярніші туристичні об'єкти міста - це Оперний театр, ратуша та Високий Замок. А найкращими способами провести час у Львові вважають відвідування ресторанів та кафе, прогулянки та відвідування закладів культури.

За словами начальниці управління туризму ЛМР Галини Малець, протягом перших двох тижнів 2018 року до Львова приїхало приблизно 250 тис. туристів.

«Ми не робили ґрунтовного аналізу, але за даними, які ми отримали від готелей, та статистикою центрів туристичної інформації можна орієнтуватися на цифру чверть мільйона», - розповіла чиновниця.