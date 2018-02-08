Британія не переглядатиме візовий режим з Україною до виходу з Євросоюзу - МЗС України

Між тим директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев сподівається, що українські дипломати зможуть «впритул підійти до питання візової лібералізації» з боку Британії.

Великобританія не переглядатиме візові відносини з Україною до свого виходу з Євросоюзу, відомого як Brexit.

Читайте такожКатар спростив візовий режим для українцівПро це директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "ЄвроПравда".

"Ситуація з британськими візами, яка є зараз, навряд чи зміниться до березня 2019 року, тобто доти, доки Британія не завершить вихід з ЄС", - сказав він.

За словами Погорельцева, до Brexit британська влада не займатиметься переглядом візових відносин з Україною.

«Ми отримали чіткий сигнал з цього приводу», - додав Погорельцев.

"Водночас ми будемо думати і працювати з британськими колегами. І у мене є велике сподівання, що ми зможемо впритул підійти до питання візової лібералізації з боку Британії", - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2017 року посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф заявляла, що уряд України повинен звернутися до уряду Британії стосовно можливості спрощення візового режиму.

20 вересня 2017 року британський міністр у справах Європи та Америки сер Алан Данкан визнав, що візовий режим з Великобританією для громадян України є незадовільним.