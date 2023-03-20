У список потрапили як добре знайомі місця на кшталт Гізи в Єгипті або Барселони в Іспанії, так і менш відомі напрямки як архіпелаг Туамоту у Французькій Полінезії або Медельїн в Колумбії.

Одне з найвпливовіших видань світу, американський журнал Time назвав 50 найбільших туристичних напрямків на планеті, які варто відвідати в 2023 році.

Як відзначає видання, у 2023 році туристична індустрія продовжуватиме набирати обертів після кількох років обмежень на поїздки через пандемію коронавірусу. При цьому за кілька років змінилися вподобання туристів – їх тепер формують більш високі витрати на відпочинок з одного боку і підвищений інтерес до стійкості та автентичності з іншого.

Щоб скласти актуальний список найкращих місць світу для відвідування цього року, Time опитав міжнародну мережу своїх кореспондентів і авторів, орієнтуючись на ті напрямки, які пропонують нові та захоплюючі враження.

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У результати в список потрапили як добре знайомі місця на кшталт Гізи в Єгипті, де нарешті відкрили після реконструкції Великий Єгипетський музей, або гастрономічного центру Діжон у Франції, так і менш звідані напрямки на зразок архіпелагу Туамоту у Французькій Полінезії, де введена квота один іноземний відвідувач на одного місцевого жителя. Також в список потрапило місто Медельїн в Колумбії, яке за роки після смерті наркобарона Пабло Ескобара перетворилося на динамічний в культурному плані мегаполіс.

У першу десятку найкращих місць на планеті за версією Time в 2023 році потрапили:

1. Острівна країна Домініка в Карибському басейні.

2. Барселона (Іспанія).

3. Національний парк Торрес-дель-Пайне (Чилі).

4. Область Ладакх (Індія).

5. Місто Черчілл (Манітоба) в Канаді.

6. Місто Орхус (Данія).

7. Острів Роатан (Гондурас).

8. Місто Акаба (Йорданія).

9. Місто Кіото (Японія).

10. Місто Мусанзе (Руанда).

З повним списком 50-ти гідних уваги туристичних напрямків у 2023 році за версією Time можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, раніше був оприлюднений топ головних туристичних бажань на 2023 рік. Очолили його північне сяйво, поїзд "Східний експрес" і норвезькі фіорди.

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