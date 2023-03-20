Одне з найвпливовіших видань світу, американський журнал Time назвав 50 найбільших туристичних напрямків на планеті, які варто відвідати в 2023 році.
Як відзначає видання, у 2023 році туристична індустрія продовжуватиме набирати обертів після кількох років обмежень на поїздки через пандемію коронавірусу. При цьому за кілька років змінилися вподобання туристів – їх тепер формують більш високі витрати на відпочинок з одного боку і підвищений інтерес до стійкості та автентичності з іншого.
Щоб скласти актуальний список найкращих місць світу для відвідування цього року, Time опитав міжнародну мережу своїх кореспондентів і авторів, орієнтуючись на ті напрямки, які пропонують нові та захоплюючі враження.
У результати в список потрапили як добре знайомі місця на кшталт Гізи в Єгипті, де нарешті відкрили після реконструкції Великий Єгипетський музей, або гастрономічного центру Діжон у Франції, так і менш звідані напрямки на зразок архіпелагу Туамоту у Французькій Полінезії, де введена квота один іноземний відвідувач на одного місцевого жителя. Також в список потрапило місто Медельїн в Колумбії, яке за роки після смерті наркобарона Пабло Ескобара перетворилося на динамічний в культурному плані мегаполіс.
У першу десятку найкращих місць на планеті за версією Time в 2023 році потрапили:
1. Острівна країна Домініка в Карибському басейні.
2. Барселона (Іспанія).
3. Національний парк Торрес-дель-Пайне (Чилі).
4. Область Ладакх (Індія).
5. Місто Черчілл (Манітоба) в Канаді.
6. Місто Орхус (Данія).
7. Острів Роатан (Гондурас).
8. Місто Акаба (Йорданія).
9. Місто Кіото (Японія).
10. Місто Мусанзе (Руанда).
З повним списком 50-ти гідних уваги туристичних напрямків у 2023 році за версією Time можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомляв УНІАН, раніше був оприлюднений топ головних туристичних бажань на 2023 рік. Очолили його північне сяйво, поїзд "Східний експрес" і норвезькі фіорди.
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