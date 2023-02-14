Всього в вішліст мандрівників потрапили 40 варіантів відпочинку.

Плани побачити північне сяйво, проїхатися на "Східному експресі" і дослідити норвезькі фіорди очолили топ головних туристичних бажань на 2023 рік.

Як пише Express, всього в вішліст мандрівників потрапило 40 варіантів відпочинку. У дослідженні брали участь 2000 респондентів.

Дослідження також показало, що 65% дорослих хочуть побачити якомога більше туристичних місць у світі, але лише 15% вважають, що їм вдасться відвідати все у своєму списку бажань через високу вартість, відсутність часу або занадто довгий вішліст. Майже половина опитаних (47%) не любить їздити в одні й ті ж місця, тому що вони так багато хочуть побачити.

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Крім того, згідно з опитуванням OnePoll, гарна погода є найважливішим компонентом відпустки мрії для половини опитаних, далі йде знайомство з культурою, природою та історією країни (39%), час у дорозі (35%) і поїздка туди, де ще не були (29%). 19% шукають аутентичний досвід, 18% – місцеву дику природу, а 17% – їжу та напої за системою "все включено".

Топ-10 туристичних напрямків у вішлісті туристів на 2023 рік

1. Побачити північне сяйво.

2. Подорож у "Східному експресі".

3. Вивчення норвезьких фіордів.

4. Проживання в бунгало над водою на Мальдівах.

5. Сафарі в Африці.

6. Поїздка трасою 66.

7. Прогулянка по Великій Китайській стіні.

8. Побачити гору Фудзі в Японії.

9. Спостереження за китами.

10. Побачити Статую Свободи в Нью-Йорку.

Також в список бажання туристів потрапили купання в Блакитній лагуні в Ісландії, відвідування гробниці Тутанхамона в Єгипті, візит пам'яті в Освенцим, купання з дельфінами, сходження на Мачу-Пікчу, купання слонів в Таїланді, спостереження за айсбергами в Гренландії, відвідування Національного парку Гавайських вулканів і багато іншого.

Як повідомляв УНІАН, раніше Варшаву визнали найкращим напрямком для подорожей по Європі в 2023 році.

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