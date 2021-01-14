До десятки аеропортів-лідерів увійшли також міжнародні аеропорти "Одеса", "Харків", "Дніпропетровськ", "Полтава", "Запоріжжя", "Херсон"та "Івано-Франківськ".

Міжнародні аеропорти "Бориспіль", "Київ" ім. Сікорського і "Львів" імені Данила Галицького обслужили найбільшу кількість злетів і посадок у 2020 році – 47 тис. 542, 12 тис. 805 і 9 тис. 850 відповідно.

Про це повідомила прес-служба Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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До десятки аеропортів-лідерів увійшли також такі міжнародні аеропорти: "Одеса"(9 тис. 282 польоти), "Харків" (7 тис. 576), "Дніпропетровськ" (4 тис. 174), "Полтава" (4 тис. 119), "Запоріжжя" (4 тис. 087), "Херсон" (1 тис. 82) та "Івано-Франківськ" (808).

Що цьому передувало

Кількість авіарейсів у повітряному просторі України, які Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України забезпечило аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, склало 142 047 рейсів, що на 57,6% менше, ніж у 2019 році.

Українські авіакомпанії виконали 49 733 рейси, що на 54,7% менше, ніж у 2019 році, іноземні авіакомпанії – 92 314 рейсів (-59,1%).

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines, компанія "Міжнародні Авіалінії України"(МАУ) і білоруська Belavia стали лідерами за кількістю рейсів, виконаних в повітряному просторі України у 2020 році

"Украерорух"

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України.

До складу "Украероруху" входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероруху), Служба аеронавігаційної інформації України (САІ), авіакомпанія "Украерорух", навчально-сертифікаційний центр "Украероруху" та 6 регіональних структурних підрозділів: Львівське, Одеське, Дніпровське, Харківське,"Київцентраеро" та "Кримаерорух".

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Автор: Павло Степанець