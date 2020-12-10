Цієї неділі, 13 грудня, о 10:45 на каналі "1+1" вийде нова серія "Великих випусків з Антоном Птушкіним", в якій відомий тревел-документаліст вирушить до Швеції.
ТОП-5 фактів про Швецію
1. Швеція - щаслива країна
З 2012 року ООН щорічно публікує рейтинг World Happines Report - це рейтинг найщасливіших країн у світі, де за результатами 2020 року Швеція займає 7 місце. Причин для щастя у шведів кілька: по-перше, відносна рівність у суспільстві, адже різниця між багатими та бідними не суттєва, тому що тут не заведено виставляти напоказ своє багатство. По-друге, люди у Швеції соціально захищені, вони не бояться втратити роботу, тому що звільнити шведа майже неможливо. Мешканці Швеції не працюють більше середньої норми, а решту часу витрачають на себе, сім'ю, природу і спорт.Читайте такожОдин у полі: у Швеції під час карантину відкрили незвичайний ресторан (відео)
2. Міні-магазин вінілу для мишей
Anonymouse - це художній колектив, котрий створює мініатюрні твори мистецтва, які відображають сценки із життя мишей, якщо їхній спосіб життя був би схожий на поведінку людей. Міні-магазин вінілу для мишей Ricotta Records розташований у шведському місті Лунд. Там є платівка мишачого Девіда Боуї, вініл гурту Destiny`s Cheese, Emmy Winemouse і т.д.
3. Швеція купує сміття у Норвегії та Великобританії
Швеції не вистачає власного сміття, оскільки сміттєспалювальні заводи переробляють 99% сміття і менш як 1% відходів в підсумку потрапляє на сміттєзвалище. Стокгольм більш ніж на 40% забезпечується електроенергією за рахунок переробки відходів. Тому держава закуповує сміття в сусідніх країнах. Завдяки отриманій енергії від переробки відходів Швеція опалює понад 1 мільйон квартир і ще майже 700 тисяч квартир забезпечує електроенергією.
4. Швеція не вводила карантин
Швеція — єдина країна в ЄС, яка не закривалася на карантин, а всі обмеження, які були, мали лише рекомендаційний характер.
5. У Швеції майже неможливо звільнити людину
У Швеції існує система First In, Last Out, що означає: чим більше ти працюєш в компанії, тим складніше тебе звільнити. Для звільнення повинні бути дуже вагомі причини, і навіть якщо співробітника хочуть звільнити, йому можуть запропонувати компенсацію у сумі піврічної зарплатні.
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