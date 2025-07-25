Здавалося б, Маріо рятує дівчину від лап чудовиська, що може бути ще романтичніше.

Хоча всесвітньо відомий персонаж, італійський сантехнік Маріо, і принцеса Піч давно вважаються класичною парою у світі відеоігор, їхні стосунки виявилися не такими романтичними, як може здатися...

Незважаючи на те, що в багатьох іграх про Маріо Піч наприкінці цілує його в щоку або пече йому торт, компанія Nintendo офіційно підтвердила, що насправді вони лише "хороші друзі, які допомагають один одному, коли можуть", пише Newsweek.

Хоча їхні стосунки - не єдині, що викликають плутанину в шанувальників. Після оголошення акторського складу фільму за мотивами The Legend of Zelda з'ясувалося, що роль Зельди виконає 21-річна актриса, а Лінка - 16-річний актор, що викликало стурбованість серед фанатів.

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Особливо з приводу того, як буде показано їхній зв'язок на екрані. Хоча в іграх вони рідко зображувалися як закохана пара з явно романтичними почуттями.

Судячи з усього, Nintendo свідомо дотримується ідеї, що стосунки між чоловічими та жіночими головними персонажами повинні залишатися суворо платонічними - ймовірно, щоб зберегти узгодженість між різними медіаформатами, у які компанія зараз активно розширюється.

Наприклад, у фільмі The Super Mario Bros. Movie також не було романтичної лінії між Маріо та Піч - тож логічно, що й ігри залишаються в тому ж ключі, пише ЗМІ.

Інші новини про Маріо

Раніше УНІАН повідомляв, що після втрати всіх життів Маріо, як виявилося, вирушає в пекло. Хоча це питання рідко кого могло взагалі зацікавити, але, дізнавшись відповідь, стає не по собі.

Крім того, ми розповідали, що спідраннери Super Mario Bros. змогли вперше в історії закінчити гру з 0 очок. Однак вони не уникали монет чи ворогів. У чому ж нюанс?

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