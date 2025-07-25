Наразі не варто говорити про те, що Росія зайшла в Покровськ і там почалися вуличні бої, вважає Олексій Гетьман.

Ситуація на Покровському напрямку наразі є найскладнішою на всій лінії фронту. Про це розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в етері на Радіо NV.

"Але давайте памʼятати, що бойові дії біля Покровська ведуться вже рік. За рік ворогу не вдалося оточити Покровськ навіть тактично. Це коли фізично місто не оточене, але щось підвозити та вивозити фактично неможливо. Бо контролюється все артилерією, авіацією, дронами тощо", – сказав Гетьман.

Він також прокоментував інформацію про те, що російським ДРГ вдалося зайти до міста. За його словами, причиною цьому стала нестача особового складу в лавах Сил оборони України.

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"На одній з ділянок не вистачило людей згідно штатного розкладу в одній з бригад. Бо ми теж несемо втрати вбитими та пораненими. Тому в цьому місці вдалося зайти більшій кількості ДРГ. Це не штурмові групи. Це диверсійно-розвідувальні групи. Вони постійно заходять. І наші ДРГ постійно заходять. Тому казати, що війська зайшли на одну з вулиць Покровська і там почнуться вуличні бої – так казати не треба", – додав Гетьман.

Ситуація біля Покровська: що відомо

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські ДРГ зайшли до Покровська та влаштували засідку для українських бійців. За словами експертів, росіяни завдали втрат українським бійцям.

Згодом голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що Сили оборони успішно знищили російські ДРГ, які зайшли у Покровськ. Водночас він зазначив, що росіяни й надалі намагатимуться завести свої ДРГ в місто.

Про оборону Покровська раніше розповідав і Головнокомандувач Олександр Сирський. За його словами, оборона Покровська стала можливою значною мірою завдяки рішучості українських військ та створенню бар'єрів, таких як мінні поля, що призвели до 30-відсоткових втрат серед російської техніки на цій ділянці фронту.

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