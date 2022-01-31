Деякі співробітники посольства вже залишили Україну.

Австралійців закликали не здійснювати подорожі до України "через ризик збройного конфлікту".

Про це у Twitter повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

"Ми радимо австралійцям не здійснювати подорожі до України через ризик збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Едвардс уточнив, що деякі співробітники посольства вже залишили Україну.

"Ми закликаємо австралійців в Україні виїжджати зараз з країни комерційним або іншим приватним транспортом", - зазначив дипломат.

Раніше УНІАН повідомляв, що Австралія почала відкликати членів родин австралійських дипломатів з Києва.

Евакуація посольств з України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їх сімей з посольства в Києві через загрозу військових дій Росії.

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У Міністерстві закордонних справ України називали евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не планує евакуацію співробітників Представництва ЄС в Києві.

Канада підтвердила намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатів і радить своїм громадянам виїжджати на тлі загроз від РФ.

Міністерство закордонних справ України, реагуючи на евакуацію дипломатів деяких країни, попросило "не нагнітати" інформаційне поле та не "розхитувати" суспільство.

Загалом території України розташовується 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

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