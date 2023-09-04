Дівчина зазначила, що після кількамісячної подорожі європейськими містами "мріє про повернення додому".

Останнім часом у соцмережах набирає популярності тенденція відкривати "правду" про популярні мальовничі місця відпочинку. Так, тіктокер та інфлюенсер Мікаела Теста поділилася своїми враженнями про популярні європейські міста, зокрема, про Барселону в Іспанії, викликавши нещадну критику та обурення від коментаторів.

Як пише independent.co.uk, у своєму TikTok вона попросила глядачів не сумувати, якщо їм не вдасться відвідати Європу влітку, сказавши: "Це того не заслуговує".

"Інфлюенсери приходять до цих місць і роблять їх такими красивими, такими фотогенічними і такими дивовижними, але половина цього відредагована та відфільтрована і просто несправжня", – сказала вона.

Відео дня

Теста сказала, що вона подорожувала зі своїми друзями протягом останніх трьох місяців і досягла моменту, коли вони "вмирали від бажання повернутися додому".

Зокрема, розповідаючи про острів Капрі в Італії, Теста поскаржилася на те, що їй та її друзям доводиться багато гуляти. "Потрібно цілий день, щоб дійти до місця, куди ви хочете піти", — сказала вона. Вона також сказала, що їй здавалося, що вона спалила "буквально 3000 калорій на день" підйомом по сходах.

Того ж дня вона опублікувала інший TikTok, закликаючи людей "пропустити Барселону", якщо вони подорожують до Європи. "Я стою в нечистотах, тут смердить, і це жахливо", — сказала вона. Теста також сказала, що в усіх її друзів вкрали телефони, і вона розповіла, як їм усім нудно.

Відповідаючи на претензії коментаторів про те, що Барселона насправді дивовижне містог, Теста продовжила звинувачення, написавши: "Чому ніхто не згадує негативні моменти, такі як буквально калюжі сечі ВСЮДИ та злочини, насильство та крадіжки вдень!"

Інші коментатори погодилися з дівчиною і, зокрема, скаржилися на злочинність у місті.

Поради туристам в Іспанії

Туристів попередили про одну помилку. яка може коштиувати їм великих грошей. Так, у цій країні туристів можуть оштрафувати за купальники і голі торси поза пляжами. Зокрема, на Майорці за подібне порушення загрожують штрафи у майже 600 євро.

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