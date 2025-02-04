Таке рішення ухвалили після жахливої пожежі, яка знищила літак.

Південнокорейська авіакомпанія Air Busan заборонила пасажирам перевозити повербанки в багажі на верхній полиці після того, як сильна пожежа знищила один з її літаків на злітно-посадковій смузі наприкінці січня 2025 року.

Як пише The Independent, влада Південної Кореї почала розслідування пожежі, але причину поки не встановлено. Утім, за словами експертів, авіакатастрофи майже завжди спричинені сукупністю факторів.

Зазначається, що тепер ручна поклажа пасажирів, перевірена під час посадки, яка не містить зовнішніх акумуляторів, буде позначена і потім дозволена до перевезення в багажних відсіках на верхній полиці. Заходи почнуть діяти в п'ятницю, 7 лютого 2025 року, на пробних маршрутах, а потім будуть поширені на всі рейси.

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Проте пасажири все ж зможуть узяти на борт свої портативні зарядні пристрої, проте їх потрібно буде тримати при собі, щоб можна було швидко виявити й усунути перегрів, дим або загоряння.

Air Busan заявила, що зміни, які також включатимуть додаткову протипожежну підготовку екіпажу та обладнання для локалізації пожежі на борту, були спричинені збільшенням кількості зовнішніх акумуляторів, що перегріваються.

Пожежа, що почалася 28 січня 2025 року під час підготовки до вильоту в Гонконг, була виявлена бортпровідником у верхньому багажному відсіку в задній лівій частині літака, заявили в Air Busan. Усіх, хто перебував на борту, було благополучно евакуйовано.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2023 року на борту літака Air France, що летів із Франції до Гани, ледве не сталася пожежа після того, як портативна зарядка одного з пасажирів перегрілася і почала диміти. Сам пасажир інцидент проспав.

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