Євросоюз веде список країн і авіакомпаній, які вважаються небезпечними.

На тлі чергової трагічної авіакатастрофи в Непалі багато мандрівників занепокоїлися безпекою польотів в різних частинах земної кулі.

У зв'язок з цим видання The Independent вирішило нагадати, які країни світу є найнебезпечнішими для авіаперельотів за оцінками ЄС.

Як зазначає видання, єдиного списку не існує. Проте, Європейський союз веде список авіакомпаній, які вважаються занадто небезпечними для роботи в Євросоюзі, а в деяких країнах всім європейським авіакомпаніям повністю заборонено працювати.

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Як пояснює видання, іноді країна поміщається в цей список через побоювання з приводу загальнонаціонального законодавства і протоколів безпеки. В інших випадках серія інцидентів, пов'язаних з безпекою польотів, спонукає Євросоюз додавати авіакомпанії тієї чи іншої країни в список, який переглядається двічі на рік.

"ЄС (та інші юрисдикції) забороняють певні авіакомпанії, оскільки вони не впевнені у дотриманні стандартів безпеки. Конкретні країни часто стають мішенню, тому що безпека авіакомпаній і регуляторний нагляд в цій країні не на належному рівні – або, принаймні, так вважають в ЄС", – пояснює авіаційний блог авіаційний блог Simple Flying.

Країни, всі авіакомпанії яких наразі знаходяться в "забороненому" списку ЄС

Афганістан

Ангола

Вірменія

Республіка Конго (Конго-Браззавіль)

Демократична Республіка Конго

Джибуті

Екваторіальна Гвінея

Еритрея

Киргизстан

Ліберія

Лівія

Непал

Сан-Томе і Принсіпі

Сьєрра-Леоне

Судан

При цьому видання констатує, що в кожному польоті є елемент ризику, проте ймовірність потрапити в авіакатастрофу зі смертельними наслідками незначна в порівнянні з ймовірністю потрапити в смертельне ДТП.

За даними видання, у 2022 році в світі сталося шість авіаційних пригод зі смертельними наслідками: одна на кожні 4,17 мільйона польотів. "З 2015 року цей показник коливається від одного на 4 мільйони до одного на 5 мільйонів, за винятком 2017 року, коли він був нижчим, і 2018 року, коли він був вищим", – пояснив експерт з подорожей The Independent Саймон Колдер.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіапасажирам розповіли, де найгірше сидіти в літаку під час турбулентності. Експерти і працівники авіакомпаній зійшлися на думці, що турбулентність найсильніше відчувається в хвостовій частині літака, тоді як найспокійніше перебувати на місцях біля крил.

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