Перу відкриє новий аеропорт із прямішим доступом до Мачу-Пікчу

У Перу підтвердили відкриття нового аеропорту, який має суттєво спростити дорогу до Мачу-Пікчу - однієї з найвідоміших пам’яток світу. Як пише Travel off Path, попри гучні анонси, поки що йдеться не про негайні зміни, а про проєкт, реалізація якого ще попереду.

"Останнім часом країна опинилася в центрі уваги через серію подій - зокрема повідомлення про безпекові інциденти та трагічну аварію туристичного потяга наприкінці 2025 року. Водночас головна новина для мандрівників - це майбутній запуск нового аеропорту поблизу священного міста інків", - йдеться у публікації.

Наразі "воротами до Мачу-Пікчу" вважається місто Куско. Звідти туристи дістаються до пам’ятки потягами або автобусами - подорож може тривати кілька годин. Похід легендарним Inca Trail узагалі займає кілька днів.

Ситуацію має змінити новий міжнародний аеропорт у селищі Чінчеро. Саме тут будується Chinchero International Airport, який розташований приблизно за 18 миль (близько 30 км) від Мачу-Пікчу. Це означає значне скорочення часу в дорозі порівняно з нинішнім маршрутом через Куско, зазначає Travel off Path.

Однак квитки шукати зарано: наразі невідомо, які авіакомпанії та з яких країн виконуватимуть рейси після відкриття. Проєкт також супроводжується внутрішніми бюрократичними дискусіями.

Коли відкриття аеропорту

За попередніми даними, запуск аеропорту заплановано на кінець 2027 року. Тож упродовж усього 2026-го та більшої частини 2027 року туристам доведеться користуватися звичною схемою через Куско. Для тих, хто планує подорож у високий сезон (травень-вересень), коли в Андах найстабільніша сонячна погода, новий аеропорт навряд чи стане доступним у найближчі роки.

Водночас експерти радять: якщо Мачу-Пікчу давно у списку бажаних напрямків - не обов’язково чекати відкриття нового хабу. Уже сьогодні можна спланувати подорож традиційним маршрутом і отримати повноцінний досвід знайомства з історичною спадщиною інків.

Мандрівникам також варто звернути увагу і на столицю Ліма як на зручну зупинку дорогою. Місто приваблює океанськими пляжами, яскравими районами та кухнею, зокрема знаменитим севіче. Серед популярних варіантів розміщення - Hilton Lima Miraflores у районі Мірафлорес.

"Отже, новий аеропорт справді може змінити логістику подорожей до Мачу-Пікчу, але реальні переваги туристи відчують не раніше кінця 2027 року", - констатують автори.

