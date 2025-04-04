У Португалії є ще безліч прекрасних місць за межами Лісабона, Порту і Алгарві.

Португалія є одним із головних фаворитів для літнього відпочинку серед мандрівників з усього світу завдяки своїм казковим пляжам, захопливим містам, багатій історії та м'якому клімату. Утім, багато туристів не вибираються за межі найпопулярніших міст, через що там утворюються величезні натовпи та інші побічні ефекти надмірного туризму.

Найбільша у світі платформа для мандрівників Lonely Planet попросила своїх португальських авторів порекомендувати місця, де вони люблять відпочивати – можливо, ви ніколи раніше про них не чули.

1. Фігейра-да-Фош. Авторка путівника Lonely Planet і пристрасна серферка Марлен Маркеш розповідає, що це місце привабило її ще в 1990-х роках, оскільки деякі з лідерів змагального серфінгу в Португалії були вихідцями з цього місця. У цьому спокійному місті, розташованому приблизно за 200 км від Лісабона, вона знайшла спокійну обстановку, деякі з найбільших пляжів країни і ресторани, в яких місцеві інгредієнти готують до досконалості.

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"І давайте не забувати ці неймовірні хвилі", – додала вона.

2. Віла-Нова-де-Мілфонтеш. Уродженка Лісабона Жуана Таборда каже, що місцеві жителі дедалі частіше обирають для відпочинку це місце, оскільки в популярнішому Алгарве нині надто багато людей.

"Південне узбережжя завжди було улюбленим місцем відпочинку португальських сімей. Більшість із них вирушають в Алгарві, але останнім часом багато хто переїжджає на більш тихі піски Алентежу. Немає поганого часу для відвідування цього місця. Пізня весна і початок вересня прекрасні та спокійні, але навіть у розпал літа Віла-Нова-де-Мілфонтеш пропонує спокійний відпочинок на морі далеко від натовпу", – каже вона.

3. Алту-Траз-уш-Монтіш. Письменник і фотограф із Лісабона Остін Буш каже, що він майже завжди обирає гори замість пляжу, тому в Португалії його улюбленим місцем є Trás-os-Montes.

"У найпівнічнішому регіоні Португалії "за горами" – це відносний термін: не чекайте на високі вершини або гірськолижні курорти (хоча взимку в цьому районі може випадати сніг), а скоріше на віддалену, скелясту місцевість із чарівними селами та природними територіями, які охороняються", – розповідає він.

4. Корву. Авторка Сандра Енрікеш народилася на португальських Азорських островах, й саме один із них і досі залишається її улюбленим місцем у країні.

"Один із дев'яти Азорських островів, архіпелагу приблизно за 1770 км від узбережжя Португалії, ця ділянка землі площею 17¾ кв. км із населенням менш як 400 осіб залишається далеко від второваних доріг. Дійсно, популярність Азорських островів зросла за останнє десятиліття. Але щойно ви зійдете з трапа літака на Корву, вас охопить умиротворення цього схожого на село острова", – каже вона.

Єдиний муніципалітет на острові, Віла-ду-Корву, являє собою крихітне скупчення будинків і вузьких вуличок на скелях з краєвидом на океан, де все розташоване в пішій доступності. Його головна природна пам'ятка – Калдейран, лагуна в кратері вулкана, що утворив острів, – розташована у двогодинному поході завдовжки 6 км у гору.

5. Серра-да-Лоуза. Деніел Джеймс Кларк каже, що раніше він завжди відпочивав в Алгарві, але тепер він проміняв його на нове місце.

"Коли влітку на узбережжя приїжджають натовпи людей, мене завжди тягне в менш відвідувані внутрішні райони Португалії. У глибині історичного регіону Бейрас Серра-да-Лоуза є сумішшю майже забутих алдейас-ду-ксисту (сланцевих селищ), спокійних пішохідних стежок і творчих сільських сховищ", – розповідає він.

Як повідомляв УНІАН, раніше мешканка Лісабона назвала головні помилки туристів, які вперше приїжджають до Португалії.

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