Команда "Світу навиворіт" покаже, як видобувають вугілля у Пакистані та чим місцеві шахти відрізняються від українських.

25 вересня о 18:30 на телеканалі 1+1 вийде нова серія "Світу навиворіт", в якій головний мандрівник країни Дмитро Комаров покаже, як видобувають вугілля в Пакистані й ризикне спуститися в шахту, де постійно відбуваються нещасні випадки.

Команда "Світу навиворіт" продовжує вивчати закритий для туристів регіон Белуджистан. Там розташовані близько 3000 шахт, і вугільна справа - одне з найголовніших джерел доходу для місцевих. Однак назвати це масштабним і сучасним виробництвом дуже складно.

"Незважаючи на те, що шахти в Пакистані найчастіше приватні, з українськими шахтами тут практично немає нічого спільного. Це більше нагадує нелегальні копанки, ніж масштабне виробництво", - розповів Комаров.

Як з'ясувалося, для видобутку вугілля тут використовують примітивні генератори, рейки, збиті металевими заклепками, і дерев'яну вагонетку, яку трос опускає на три кілометри вглиб.

Дивно, що одна і та ж вагонетка перевозить вугілля, піднімає шахтарів і доставляє їм в шахту перекус. Через відсутність елементарної техніки безпеки, за офіційними даними, на шахтах Белуджистану гине від 100 до 200 шахтарів на рік в результаті нещасних випадків.

Читайте також"Світ навиворіт": Дмитро Комаров покаже незвичне весілля у пакистанській пустелі (фото)Дмитро Комаров спустився в шахту, щоб дізнатися, в яких умовах працюють пакистанські шахтарі. Спускатися довелося на дерев'яній вагонетці, не піднімаючи голови, і без засобів саморятування. Яке буде здивування команди проекту, коли вони дізнаються, що керівник шахти, якому вона приносить великі доходи, жодного разу не був внизу, тому що вважає це занадто небезпечним.

Також Дмитро Комаров покаже, як туристів охороняють у закритому місті Кветті. Дипломатам, офіційним делегаціям і журналістам тут можна жити тільки в одному готелі – Кветта Серена готель. Саме його називають найбезпечнішим місцем у місті, а негласно його називають "готелем-в'язницею" або "готелем-фортецею". Територію готелю, яка зовні нагадує єгипетський або турецький курорт, одночасно охороняють 27 озброєних охоронців.

Нагадаємо, у попередньому випуску тревел-шоу "Світ навиворіт: Пакистан" український мандрівник Дмитро Комаров показав, як у 21 столітті живуть кочові народи Пакистану, в чому схожі українці й пакистанці, і дізнався, наскільки небезпечне закрите місто Кветта.

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Автор: Ольга Робейко