Столицю Ірландії визнали найкращим містом світу для соло-туристів у 2026 році

Ірландську столицю Дублін визнали найкращим містом світу в 2026 році для соло-туристів.
Чому Дублін ідеально підходить для туристів-одинаків
Згідно зі свіжим рейтингом Travelers' Choice Awards від платформи TripAdvisor, це місто з його багатою історичною архітектурою і незліченними літературними легендами поєднує в собі атмосферу старого світу з дружнім і простим шармом.
При цьому відзначається, що по місту дуже зручно пересуватися пішки, тож за день можна встигнути багато чого.
"Ми пропонуємо почати з декількох відомих пам'яток: помилуйтеся вишуканими деталями собору Святого Патрика, досліджуйте "серце міста" в Дублінському замку і огляньте великий кампус Трініті-коледжу. Тут безліч музеїв (багато з них, наприклад, музей Честера Бітті, безкоштовні), а їжа дійсно на будь-який смак і гаманець: ви можете спробувати дегустаційне меню в одному з 43 ресторанів міста, відзначених зірками Мішлен, або зайти в паб і скуштувати найкращу в своєму житті рибу з картоплею фрі", – зазначають автори добірки.
При цьому Дублін є ідеальною відправною точкою для безлічі одноденних поїздок – наприклад, в рибальське село Хоут.
10 найкращих міст світу для соло-туристів в 2026 році
- Дублін, Ірландія.
- Берлін, Німеччина.
- Лондон, Велика Британія.
- Сантьяго, Чилі.
- Единбург, Велика Британія.
- Нью-Йорк, США.
- Ханой, В'єтнам.
- Мадрид, Іспанія.
- Балі, Індонезія.
- Кейптаун, Південна Африка.
Дублін – поради щодо відвідування
Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм з особистого досвіду розповідав, що варто обов'язково подивитися в Дубліні.
Також ми писали, що українським туристам потрібно врахувати перед першою поїздкою до Ірландії.
