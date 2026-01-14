Столицю Ірландії визнали найкращим містом світу для соло-туристів у 2026 році

Серед іншого, по Дубліну дуже зручно пересуватися пішки, тож за день можна встигнути багато чого.

Ірландську столицю Дублін визнали найкращим містом світу в 2026 році для соло-туристів.

Чому Дублін ідеально підходить для туристів-одинаків

Згідно зі свіжим рейтингом Travelers' Choice Awards від платформи TripAdvisor, це місто з його багатою історичною архітектурою і незліченними літературними легендами поєднує в собі атмосферу старого світу з дружнім і простим шармом.

При цьому відзначається, що по місту дуже зручно пересуватися пішки, тож за день можна встигнути багато чого.

Відео дня

"Ми пропонуємо почати з декількох відомих пам'яток: помилуйтеся вишуканими деталями собору Святого Патрика, досліджуйте "серце міста" в Дублінському замку і огляньте великий кампус Трініті-коледжу. Тут безліч музеїв (багато з них, наприклад, музей Честера Бітті, безкоштовні), а їжа дійсно на будь-який смак і гаманець: ви можете спробувати дегустаційне меню в одному з 43 ресторанів міста, відзначених зірками Мішлен, або зайти в паб і скуштувати найкращу в своєму житті рибу з картоплею фрі", – зазначають автори добірки.

При цьому Дублін є ідеальною відправною точкою для безлічі одноденних поїздок – наприклад, в рибальське село Хоут.

10 найкращих міст світу для соло-туристів в 2026 році

Дублін, Ірландія. Берлін, Німеччина. Лондон, Велика Британія. Сантьяго, Чилі. Единбург, Велика Британія. Нью-Йорк, США. Ханой, В'єтнам. Мадрид, Іспанія. Балі, Індонезія. Кейптаун, Південна Африка.

Дублін – поради щодо відвідування

Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм з особистого досвіду розповідав, що варто обов'язково подивитися в Дубліні.

Також ми писали, що українським туристам потрібно врахувати перед першою поїздкою до Ірландії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.